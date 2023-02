Barra do Piraí terá reunião sobre leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2023, 13:11 horas

Encontro acontece no próximo dia 10; município precisa de projetos a fim de conseguir utilizar os valores previstos para a cidade, que devem chegar a R$ 1,5 milhão

A Secretaria de Turismo e Cultura de Barra do Piraí vai realizar no próximo dia 10, às 10h, na Estação Cultural Rosemar Pimentel, um encontro com artistas e fazedores de cultura locais para tratar dos investimentos a que a cidade terá direito em 2023 por meio das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que dispõem sobre ações destinadas ao setor cultural a serem adotadas por municípios de todo país, com determinações previstas em editais publicados pelo governo federal.

Segundo a secretaria, o montante pode chegar a um total de R$ 1,5 milhão, mas, para isso, é preciso que os agentes culturais apresentem propostas com potencial de aprovação. Para mais informações, os interessados podem entrar no grupo de Whatsapp direcionado ao projeto.