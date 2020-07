Barra do Piraí terá show drive-in com bandas de rock

Matéria publicada em 11 de julho de 2020, 11:52 horas

Barra do Piraí – Cinemas e shows em drive-ins estão chegando ao interior do estado. Neste período de flexibilização do isolamento social contra o coronavírus, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj) continua prestando apoio técnico para a emissão de laudos de segurança, além de dialogar com o setor e demais autoridades. Neste sábado (11), Barra do Piraí, recebe o primeiro show neste formato, do ex-Barão Vermelho Rodrigo Santos e de outras bandas de rock.

Além de Barra do Piraí, há projetos prontos para aprovação de protocolos e liberação em Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Petrópolis e Angra dos Reis estão dependendo da aprovação das prefeituras locais.

– Apoiamos institucionalmente a promoção de eventos neste formato drive-in, passando pela liberação de protocolos junto aos órgãos de saúde, prefeituras e Corpo de Bombeiros e até mesmo curadoria na programação destes espaços – disse Rodrigo de Castro, subsecretário de Eventos e Relações Institucionais da Sececrj.

As medidas para o início da retomada das atividades culturais em todo o estado do Rio de Janeiro foram incluídas no decreto de reabertura gradual da economia publicado em junho. O texto autorizou a realização das produções em formato de drive-in, com os clientes dentro de veículos, sem aglomeração e respeitando todos os protocolos sanitários.

Informações sobre o evento em Barra do Piraí podem ser obtidas pelos telefones (whatsapp) (24) 981167205 ou (24) 992381144.