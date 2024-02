Barra do Piraí: Tubulação da Carola é substituída

Barra do Piraí – A Secretaria de Água e Esgoto de Barra do Piraí concluiu a substituição de uma tubulação rompida na Estação de Captação de Água Beco da Carola, no Centro, neste domingo (4). Um cano rompeu na sexta-feira (2), horas depois, após ter sido substituído, ele apresentou novo desgaste.

O Beco da Carola abastece a ETA Paraíso. Portanto, o abastecimento de água voltará nas próximas horas em locais como Centro (todo), Caieira São Pedro, Caixa D’água, São João, Muqueca, Carlos de Queiroz, Oficina Velha, parte da Santana e parte do Morro do Gama. O abastecimento de água chegou a ficar comprometido nesses locais.