Barra do Piraí vacina mais de 250 pessoas contra a gripe na feira livre

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí vacinou 261 pessoas contra a gripe influenza durante uma ação realizada na tradicional feira livre do município.

A vacinação foi destinada apenas ao público do grupo prioritário, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. Por ser uma área de grande circulação, a feira foi escolhida como ponto estratégico para ampliar o acesso da população à imunização.

A iniciativa aconteceu entre 8h e 12h do último domingo (27), com uma estrutura montada no local para garantir um atendimento seguro e higiênico, semelhante ao das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

“O objetivo central da ação foi aumentar a possibilidade de cobertura, dando mais opção para as pessoas que querem se vacinar. Nas próximas semanas estaremos realizando atividades como essa em várias localidades, como Vale do Ipiranga, Saúde da Mulher, na própria feira municipal, e em outras localidades”, explicou Carolina Sousa, coordenadora do Setor de Imunização do município.

A vacina segue disponível nas UBSs e nas Estratégias de Saúde da Família (ESF). Giselle Carraro, diretora da Vigilância em Saúde, destacou a importância da imunização com a chegada do período de maior incidência de síndromes gripais. “É de grande importância que a população procure uma Unidade Básica de Saúde para se vacinar, uma vez que estamos entrando no período de maior incidência das síndromes gripais”, alertou.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, comemorou o resultado da ação e elogiou o empenho das equipes envolvidas. “Fico imensamente feliz com a adesão da população a essa vacinação. Isso representa a dimensão e seriedade de nosso trabalho, desde a comunicação aos barrenses sobre o início da vacinação até o trabalho de nossos servidores da Saúde, em especial aos da Vigilância em Saúde, profissionais determinados que estão sempre se atualizando para que, através do conhecimento e do avanço da ciência e medicina, possam prestar um serviço de excelência para os habitantes de Barra do Piraí”, afirmou.