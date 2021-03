Matéria publicada em 13 de março de 2021, 07:52 horas

Barra do Piraí- A campanha de vacinação contra a Covid-19 promovida pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Barra do Piraí vai chegar à faixa vacinal dos 80 anos na próxima semana, conforme o andamento do Plano Municipal de Imunização (PMI). O novo calendário tem início na segunda, 15, quando os imunizados são os idosos de 82 anos, que também serão vacinados na terça, 16; na quarta e quinta, 17 e 18, é a vez dos que possuem 81 anos; e, na sexta, 19, e segunda, 22, é a vez dos com 80 anos.

O secretário de Saúde, Wagner Teixeira, relembra que o processo tem sido lento, mas com organização, para “evitar que o calendário tenha ruptura ou falhas”, como vem ocorrendo em municípios do país. Frisou a importância da retirada das 50 senhas diárias para as referidas faixas etárias.

“Estamos caminhando a passos lentos, sim, mas de acordo com a chegadas das vacinas. Nesta semana, recebemos mais 860 doses, que já imunizam mais 430 pessoas. É um número pequeno, tendo em vista que temos mais de 13 mil idosos na cidade acima dos 60 anos. Porém, vamos permitir que, de acordo com a chegada delas, mais pessoas sejam imunizadas. Vale lembrar que, quem determina o quantitativo por cidade é o Ministério da Saúde, que repassa ao Governo do Estado, que manda para nós”, disse.

Wagner aponta que, depois da vacinação dos idosos +90 nos distritos, agora dá para ampliar o calendário para mais idades, e que há uma complexidade muito grande quando se fala em logística dos imunizantes.