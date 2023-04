Barra do Piraí vai pagar piso nacional para classe de professores

Matéria publicada em 25 de abril de 2023, 17:20 horas

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, reuniu no Gabinete Municipal, nesta terça-feira (25), representantes da classe dos professores para informar sobre a decisão de aderir ao pagamento do piso nacional da categoria. Ação foi tomada após análise do impacto na folha de proventos, além do que é pago pelo Fundo Nacional da Educação Básica (Fundeb). A partir da decisão, Barra do Piraí passa a investir cerca de 32% do orçamento municipal com a secretaria, em diferentes frentes de trabalho.

No encontro com os professores, Mario Esteves relembrou que o Executivo já estava trabalhando sobre este assunto. Por conta disso, reuniu-se com os secretários de Recursos Humanos, Alex Barbosa; de Planejamento, Dione Caruso; e de Educação, Wanderson Barbosa, para analisar a necessidade desse cumprimento aprovado pelo Governo Federal. Encontro também contou com a participação de representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe).

“Não vamos recuar. Não é um pensamento tomado da noite para o dia. Assim como conseguimos pôr no papel a necessidade de diferentes investimentos na Educação – como a distribuição de 9 mil tablets para os alunos, do aumento de 5% dos ativos e 10% para os aposentados, a criação e implementação do Plano de Cargos e Salários e o enquadramento dos primeiros 70 servidores – agora estudamos o impacto na folha. Sabemos que boa parte era paga pelo Fundeb, e que, agora, terá o aporte direta de Recursos Próprios, indo ao encontro da categoria, bem como dos anseios do Governo Federal. São poucos os municípios do país que já aderiram ao piso nacional”, apontou o prefeito.

Quanto ao Governo Federal, o prefeito disse aos presentes que esse pagamento só acontece por “ter ajustado as contas públicas, que ajudou no crescimento do Orçamento Municipal”. “Saímos da casa dos R$ 180 milhões no orçamento para um salto de pouco mais de R$ 380 milhões. Isso tudo graças a um projeto de eficiência nas contas adotado em 2017. Ainda somos uma cidade com recursos escassos, mas estamos adequando as contas públicas para chegar a este estrondoso investimento na Educação, que chega a 32%; só perdendo pra Saúde, com os seus 33%”, relembrou.

“Esse é o grau de compromisso que temos com a classe. Entregamos 26 escolas novas e está nos planos completar com as 40 escolas refeitas, pois apontamos que a Educação é a que dá dignidade às pessoas. Além disso, chamamos quase 200 professores do último concurso e vamos recrutar outros 200 profissionais dessa área do Processo Seletivo desse ano”, frisa Mario Esteves, relembrando que, já nos próximos dias, todas as escolas da rede municipal vão receber uma câmera de monitoramento dentro da unidade, gerenciada pelos diretores, pela Polícia Militar e Guarda Municipal ao ser integrada ao Centro de Monitoramento Municipal.