Barra Grande recebe nova quadra esportiva

Paraty – No sábado (6), a Prefeitura de Paraty, por meio das secretarias de Obras e Esportes, entregou a nova quadra esportiva da Barra Grande, bairro da zona rural localizada na rodovia Rio Santos. A obra também previa a reforma do vestiário do Barra Grande Futebol Clube. Na oportunidade, o Programa ‘Prefeito no Bairro’ ofereceu serviços públicos à comunidade.

O evento contou com a participação de moradores, líderes comunitários e autoridades municipais, como o prefeito Luciano Vidal, o vice Izaques Marendaz, o vereador Tunico Gama e o presidente da Associação de Moradores Eduardo Santana.

O secretário José Batista Cardoso (Governo), a secretária Carla Lacerda (Saúde) e o secretário Fabrício Oliveira (Esportes) também integraram à cerimônia.

“Neste sábado lindo de sol, estamos aqui para entregar mais um equipamento para essa comunidade, dessa vez está sendo a quadra coberta e o vestiário que leva o nome do nosso querido goleiro Pascoal”, destacou Vidal.

Na culminância da cerimônia, o prefeito cozinhou uma panelada de ‘dobradinha’, receita que foi distribuída para todos os participantes do evento. Durante o dia, a prefeitura ofertou ainda serviços de atendimento médico, corte de cabelo, cadastro social e atividades culturais e esportivas à crianças e famílias.

“Nascido e criado na Barra Grande, sempre participei das práticas esportivas e estou aqui participando da inauguração da quadra que vem para somar ao nosso campo de futebol e nas nossas atividades. Agradeço a prefeitura por valorizar o esporte no nosso município”, destacou Daniel Castro, jovem morador da comunidade.

Após cobranças feitas pelos moradores e solicitado ao Executivo pelo vereador Tunico Gama através da Indicação nº 499/2022, a conclusão das obras representam uma conquista coletiva, fruto do empenho de muitas instâncias. “Parabenizo o prefeito Vidal com o compromisso de realizar essa vontade da comunidade e todas as secretarias envolvidas”, concluiu.