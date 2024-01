Barra Mansa abre processo seletivo para Educação

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu nesta quinta-feira, dia 18, as inscrições para um processo seletivo que oferece 14 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. As inscrições devem ser feitas até a próxima quarta-feira (24), através do link: www.barramansa.rj.gov.br/processo-seletivo-educacao-001-2024