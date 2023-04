Barra Mansa abre XXV Festa do Trabalhador

Matéria publicada em 29 de abril de 2023, 12:38 horas

Alegria, confraternização e música sertaneja raiz tomam conta da cidade no feriado prolongado

A 25ª Festa do Trabalhador teve início nesta sexta-feira, dia 28, na Praça 1º de Maio, no bairro Vista Alegre. O prefeito Rodrigo Drable, acompanhado da vice-prefeita Fátima Lima, dos secretários de Governo, Luiz Furlani, e de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, do presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, do vereador Pissula, do presidente da associação dos sertanejos de Barra Mansa e região, Vardely Sebastião de Oliveira, e da vice-presidente da Associação de Moradores do Vista Alegre, Elaine Rocha, abriu o evento, que segue até segunda-feira, dia 1º.

O chefe do Executivo enalteceu o acontecimento que faz parte da história barra-mansense. “Para nós é uma alegria imensa realizar esta festa. Um ambiente familiar com parque, barracas, a raiz sertaneja dos nossos músicos da região. Eles trazem cultura e mostram os valores que temos preservados do nosso povo, que vem de Minas e se estabelece em Barra Mansa, principalmente aqui no bairro Vista Alegre. É muito bom que podemos realizar a festa em harmonia. Meus votos são que possamos ter dias de alegria, de cultura, música, sem nenhum tipo de intercorrência, que sejamos todos muito felizes e aproveitemos esse momento”, destacou Rodrigo.

A vice-prefeita Fátima Lima pontuou que a cidade, incluindo toda comunidade da Vista Alegre, já têm conhecimento do valor da festa. “Eu que sou da Vila Nova, sempre acompanho a Festa do Trabalhador. Tenho certeza de que serão momentos incríveis esses quatro dias. Quero cumprimentar e parabenizar todos os trabalhadores do nosso município, porque sem vocês não há desenvolvimento em nossa cidade e esse momento é para vocês”, enfatizou.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, ressaltou a importância da celebração dentro do município. “Há mais de 30 anos que essa festa acontece. Vale frisar que é a 25ª mas não são 25 anos. Esse evento já existe há vários anos para valorizar nossa cultura mineira, sertaneja e reconhecer o trabalho da associação dos sertanejos de Barra Mansa e região”, revelou.

Morador do bairro há mais de 10 anos, Fabrício Batista parabenizou a organização do evento. “Expectativa muito boa para essa festa. O pessoal vai chegando e as músicas sertanejas que são tocadas animam bastante, são muitas atrações até o dia 1º de maio”, frisou.

PROGRAMAÇÃO:

29/04 – Sábado

17h: Paranaense e Sônia Silva

17h40: Leandro e Alessandro

18h30: Naty Rio

20h30: Nonô dos Canarinhos

23h: Os Clandestinos

30/04 – Domingo

12h: Grupo Compartilhando Alegrias

14h: Festival de Prêmios

19h: Alto Monte e Messias

19h40: Saudade e Saudoso

20h30: Desfile de Moda

23h: Rodrigo Gavi

01/05 – Segunda-Feira

8h: Terço dos Homens

9h: Missa Sertaneja

12h: Feijoada

14h: Grupo Compartilhando Alegrias

17h30: Geneci, Márcio Silva e Coelhinho

18h30: Irmãos Vieira

19h30: Gilberto Valente

22h: Jô e Samuel