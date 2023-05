Barra Mansa: acidente entre motocicleta e carro deixa um ferido na Dutra

Matéria publicada em 21 de maio de 2023, 20:28 horas

Barra Mansa – Um motociclista ficou ferido, neste domingo (21), ao se chocar com um Renault Logan na altura do KM 284 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista, de 22 anos, não possui CNH e a motocicleta está com o licenciamento vencido. Ele foi multado no valor total de R$ 1.173,88 e a motocicleta foi removida ao pátio.

Ainda de acordo com a PRF, o motociclista foi socorrido pela equipe de resgate médico da CCR, com fratura em um dos braços, para a Santa Casa de Barra Mansa. A condutora do carro não se feriu.