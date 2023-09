Barra Mansa: Acidente na BR-393 deixa três feridos

Barra Mansa – Um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro, deixou três pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira (01), no KM-300, da BR-393, em Barra Mansa.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete teria batido no carro, um Nissan/March, que capotou após a colisão, sendo lançado para fora da pista. Os três ocupantes do carro, um casal de idosos e a filha, de 40 anos, foram socorridos pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e levados para a Santa Casa.

Matéria em atualização.