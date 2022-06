Barra Mansa adianta primeira parcela do 13° salário dos servidores

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 22:12 horas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa adianta nesta sexta-feira (10), a primeira parcela do 13° salário de todos os servidores municipais, ativos e inativos, e dos funcionários do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). O pagamento irá injetar cerca de R$10,5 milhões na economia local. A segunda parcela deve acontecer até o prazo legal, que é o dia 20 de dezembro.

O secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, destacou que o adiantamento é fruto do esforço conjunto de todos os setores do governo municipal para reduzir gastos e aumentar a arrecadação.

– Mesmo com as dificuldades enfrentadas na economia nacional, através de um esforço muito grande, mantemos o compromisso com o servidor, com o equilíbrio socioeconômico. Conseguimos efetuar os pagamentos em dia e temos a consciência de provisionar um valor para adiantar esse 13°, injetando na economia da cidade R$10,5 milhões, aproximadamente. Isso é reflexo de muito trabalho, compromisso e respeito com a cidade de Barra Mansa e com os servidores – ressaltou Leonardo.

O secretário municipal de Administração, Gabriel Ramos Resende, também destacou o trabalho realizado pela atual gestão.

– O esforço em conjunto nos possibilita pagar as folhas salariais antecipadamente, cerca de uma semana antes do prazo, a cada mês. Através disso, também será possível creditar o 13º nesta sexta-feira – acrescentou Gabriel.