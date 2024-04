Barra Mansa: Agendamento para o Ellos Castra Pet será neste sábado (27)

Barra Mansa – Será realizado no Corredor Cultural, localizado no Centro, o agendamento para o projeto Ellos Castra Pet, com apoio da Prefeitura de Barra Mansa. O cadastramento será na manhã deste sábado (27), a partir das 8h, com vagas limitadas.

Cada tutor poderá agendar um pet (cão ou gato) por CPF, devendo levar original e xerox da identidade ou da carteira de motorista e comprovante de residência.

Algumas raças não podem ser castradas no projeto, sendo elas:

– Cães: Boston Terrier, Boxer, Bulldog Francês, Bulldog Inglês, Chihuahua, Chow Chow, Dogue de Bordeaux, Lhasa Apso, Maltês, Pequinês, Pug, Shar Pei, Yorkshire, Shih Tzu, American Bully e Pinscher.

– Gatos: Persa e Exótico.

Outros pré-requisitos para a castração são: ter entre 06 (seis) meses e 06 (seis) anos de idade; passar por uma avaliação do estado de saúde do animal; não pode estar no cio; não pode estar gestante, amamentando ou com leite; e, no caso dos machos, deve ter os dois testículos no saco escrotal.

Iniciado em maio de 2022, o projeto Ellos Castra Pet foi criado devido à necessidade de políticas públicas para lidar com o alto índice de animais abandonados no estado do Rio de Janeiro.