Barra Mansa aguarda aprovação da desapropriação do antigo Hospital Menino Jesus

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa segue aguardando o resultado da ação protocolada em junho de 2022 que visa à desapropriação do antigo Hospital e Maternidade Menino Jesus de Praga, localizado na Avenida Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom. Conforme anúncio feito também em 2022, a proposta do Executivo – com apoio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) – é reformar e adequar o local para implantação do futuro Hospital Municipal de Barra Mansa.

A ação está em trâmite na comarca de Barra Mansa e atualmente o processo está tendo a manifestação dos expropriados. O governo municipal já pediu urgência e imissão provisória na posse e aguarda a manifestação do juízo.

A Prefeitura de Barra Mansa ressalta que a resposta judicial permitirá iniciar as ações para resolver o estado de abandono do prédio, que vem sendo utilizado por pessoas em situação de rua e oferecendo condições para a proliferação do mosquito Aedes aegypt, transmissor da dengue, chikungunya, zika e a febre amarela urbana. A dengue tem constituído um problema de saúde pública no Brasil, sendo considerada epidemia em diversos estados nas últimas semanas.