Barra Mansa amplia capacidade do Cemitério Municipal

Barra Mansa – O Cemitério Municipal de Barra Mansa, localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro, está passando por obras de reestruturação e ampliação de sua capacidade. O serviço é realizado pela Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMADSH). O trabalho ainda é uma oportunidade para nove assistidos pelo Centro Pop voltarem ao mercado de trabalho e serem reinseridos na sociedade.

Nesta semana, o prefeito Rodrigo Drable acompanhou o andamento das obras, juntamente do secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando. Na ocasião, Drable destacou os ganhos que a reforma no Cemitério Municipal traz para a população de Barra Mansa.

_ Por muitos anos o Cemitério Municipal não recebeu investimentos. Hoje estamos construindo 190 novas gavetas para aumentar a capacidade. Aproveito para destacar que estão sendo empregadas aqui nove pessoas que são atendidas pelo serviço de assistência à população em situação de rua. É uma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho. Além disso, o crescimento desse cemitério é, para nós, muito importante – comunicou.

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, ressaltou que as obras são fruto de uma dedicação de todos da pasta e agradeceu ao prefeito Rodrigo Drable pelo apoio. “Enterrar um ente querido é um momento muito delicado e de dor para familiares e amigos. Queremos que essas pessoas se sintam acolhidas e tenham o melhor atendimento na hora da despedida. Parabenizo todos que estão trabalhando nessa obra e enalteço os esforços do prefeito Rodrigo para realização destas melhorias”, comentou.

O Cemitério Municipal de Barra Mansa vem recebendo uma série de melhorias no governo do prefeito Rodrigo Drable. No ano passado foi implantado um atendimento online, através do link https://barramansa.rj.gov.br/cemiterio/ , sendo possível consultar obituários, preço de urnas, local do velório e horário de enterros. O local também oferece wi-fi gratuito e conta com letreiro digital para facilitar a localização das informações mortuárias.