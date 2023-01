Barra Mansa amplia serviços aos usuários do Centro Pop - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2023, 12:45 horas

População em situação de rua está recebendo trabalho individualizado

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa (SMASDH) ampliou e implementou uma nova normativa para o atendimento da população em situação de rua assistida pelo Centro Pop. A ação começou neste mês de janeiro e continuará ao longo de todo o ano.

Uma das principais mudanças é o atendimento individualizado para cada usuário e frequentador. A determinação foi implementada através do número pré-estabelecido de usuários para cada representante da equipe técnica.

Com isso, as conversas entre os profissionais e os usuários são mais frequentes e mais enérgicas, ou seja, com maior troca e confiabilidade possibilitando resoluções mais efetivas. O principal objetivo deste trabalho ampliado é permitir que as pessoas em situação de vulnerabilidade sejam de fato reinseridos na sociedade, com os direitos básicos garantidos.

A SMASDH ampliou a preocupação com a segurança dos usuários. Por conta do melhor relacionamento entre os técnicos e os assistidos, pode-se perceber o aumento no número de adeptos ao abrigo municipal.

O coordenador do Centro Pop, Thiago Gomes Félix, destacou que a meta para 2023 é continuar com o trabalho de garantir os direitos e a reinserção social dos usuários assistidos pelo Centro Pop.

“Queremos que essas pessoas sejam inseridas dentro da sociedade, mas também, achamos necessário que eles tenham contato mais próximo com as suas famílias. Estamos trabalhando diariamente para isso e para esses usuários sejam dotados de direitos”, disse.

Outros projetos serão implementados no local já no próximo mês com o intuito de garantir crescimento curricular dos assistidos. Serão fornecidos cursos de fotografia, corte de cabelo, mídias sociais e outros. Além disso, há a elaboração de um projeto a ser apresentado para as empresas municipais de aceitarem e recolocarem os usuários atendidos pela secretaria no mercado de trabalho.

O secretário em exercício da Pasta, Fanuel Faria, esclarece que a SMASDH já consegue perceber e colher frutos das novas medidas implementadas.

“Estamos vendo resultados, já colocamos alguns usuários em mercado de trabalho, outros estão em moradias, outros estão em busca da residência física. A grande maioria já está com toda a documentação em dia, vamos melhorar diariamente a assistência para todos”, concluiu.