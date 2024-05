Barra Mansa amplia vacina contra a gripe para público acima de seis meses

Barra Mansa – Após decisão do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Barra Mansa ampliou a imunização contra a gripe para o público geral acima dos seis meses de idade, tendo em vista o aumento do número de casos da doença no país e a aproximação do inverno. A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocada pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus influenza/gripe: A, B, C e D. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

A prioridade continua sendo os idosos, crianças, gestantes e puérperas, pois são os grupos com maior risco de agravamento da doença, porém, neste momento, o município possui vacinas suficientes para atender os demais grupos. Para se vacinar, é necessário levar o cartão do SUS e a caderneta de vacinação (para atualização).

A enfermeira responsável pelo setor de Imunização de Barra Mansa, Hellen Martins, destacou a importância da população se vacinar. “Gostaria de destacar que o trabalho de imunização é dinâmico e podem ocorrer alterações conforme mudem os cenários da doença e da oferta de vacinas pelo Ministério aos municípios, portanto, não deixem de tomar suas vacinas neste período em que ela está disponível, pois a gripe, caso não seja tratada ou prevenida, pode até levar a óbito”, ressaltou a enfermeira.

Os imunizantes estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município, de segunda a sexta, das 8 às 16h.