Barra Mansa amplia vacinação contra dengue para jovens de 6 a 16 anos

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa vai ampliar a faixa etária da vacinação contra a dengue a partir de segunda-feira (12). O imunizante estará disponível para jovens de 6 a 16 anos nas unidades de saúde do município. Atualmente, apenas crianças de 10 a 14 anos estavam sendo vacinadas.

A medida segue orientação do Ministério da Saúde e busca aumentar a cobertura vacinal. A vacina é aplicada em duas doses, com intervalo de três meses. Quem estiver com dengue deve aguardar seis meses para iniciar a imunização. O imunizante não pode ser aplicado junto com outras vacinas e é contraindicado para pessoas com alergias a vacinas, imunossuprimidos, gestantes e lactantes.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Juliana Russi, reforça a importância da vacinação e da prevenção. “A maioria dos focos do mosquito está dentro de casa. Vistorias semanais são fundamentais”, alerta. A campanha “10 minutos salvam vidas” incentiva a população a inspecionar locais como ralos, vasos e bandejas de geladeira.

Denúncias sobre focos do mosquito podem ser feitas pelo telefone (24) 3512-0722.

Locais de vacinação

Unidades: Bocaininha, São Francisco, Ano Bom, Colônia 2, Clínica da Família (Vista Alegre), Júlio Caruso (Região Leste), Paraíso de Cima, Vila Nova, Jardim Primavera, Saudade, Belo Horizonte e Vila Delgado.