Barra Mansa antecipa pagamento de dezembro para profissionais da Educação

Eles também receberão 1/3 das férias nesta quarta-feira, dia 22

Barra Mansa – Mantendo o compromisso de pagar o funcionalismo em dia, o prefeito Rodrigo Drable anunciou na tarde desta terça-feira, dia 21, uma boa notícia aos profissionais da Educação. O governo municipal irá antecipar o pagamento do salário de dezembro e 1/3 das férias dos trabalhadores deste setor, nesta quarta-feira, 22.

– Temos feito um exercício diário com as Secretarias para conseguirmos investir na Educação do nosso município. Proporcionar essa antecipação dos salários aos servidores desta área contribui para alcançarmos melhores índices e valorizarmos nossos funcionários -, disse o prefeito.

O secretário de Educação, Marcus Barros, falou sobre o pagamento desta quarta-feira, dia 22, destacando a participação da Secretaria de Finanças no processo. – O fato de proporcionar o adiantamento dos salários e o 1/3 das férias antes do Natal nos deixa muito satisfeito.

Primeiro porque é um facilitador ao funcionalismo e, segundo, porque demonstra que o planejamento de todas as áreas envolvidas, como o realizado pela Secretaria de Finanças, através do secretário Leonardo Ramos de Oliveira, deu certo -, destacou o secretário.

Em outubro, durante evento realizado no Parque de Saudade, o prefeito Rodrigo Drable anunciou uma série de investimentos na área da Educação, entre elas, construção e reforma de escolas e creches. Além disso, realizou o pagamento do 13° salário de todos os funcionários da Educação no dia 29 do mesmo mês.

