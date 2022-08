Barra Mansa anuncia ‘Cadastro Ambiental Rural’ para produtores do município

Matéria publicada em 3 de agosto de 2022, 21:11 horas

Serviço possibilita o planejamento ambiental e econômico ao homem do campo

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural divulgou nesta quarta-feira (3), mais uma iniciativa em apoio aos produtores rurais do município: o Cadastro Ambiental Rural (CAR). O serviço é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses referentes às Áreas de Preservação Permanente (APP).

A inscrição no CAR possibilita o planejamento ambiental e econômico do uso e ocupação do imóvel rural e representa o primeiro passo para obtenção da regularidade ambiental. Além disso, é requisito para os seguintes programas, benefícios e autorizações: obtenção de crédito agrícola; contratação de seguro agrícola; acesso a linhas específicas de financiamentos; entre outros benefícios.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, comentou sobre o serviço disponibilizado para o município e destacou seus benefícios.

– Estamos trazendo para o município mais uma forma de assessorar e apoiar os produtores rurais. Para os que ainda não realizaram o cadastro ambiental, Barra Mansa está disponibilizando os técnicos e todas as estruturas para estar regularizando essas propriedades, tanto pela parte econômica quanto pela parte de planejamento futuro. Todas as informações podem estar sendo adquiridas através da nossa Secretaria – destacou Beleza.

– É de extrema importância tanto o Cadastro Ambiental quanto a Reserva Ambiental que ocupa 20% da nossa região, sendo considerada um pilar. Entre os tantos benefícios do Cadastro, podemos citar a regularidade do produtor, planejamento para o futuro, as propriedades que podem ser ampliadas, compensações que o beneficiado pode receber, inserção em projetos futuros, atividades econômicas nas áreas de preservação e também os pontos positivos para fauna e flora – encerrou Beleza.

A sede da Pasta fica na Rua 17, n° 118, no bairro São Luiz. O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. O telefone é o (24) 2106-3547. Mais informações sobre a inscrição também podem ser obtidas pelo site do Cadastro Ambiental Rural (www.car.gov.br).