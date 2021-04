Barra Mansa anuncia ponto de vacinação para pedestres no Parque da Cidade

Matéria publicada em 17 de abril de 2021, 20:02 horas

Barra Mansa – A partir desta segunda-feira, dia 19, a vacinação contra a Covid-19 para pessoas dos grupos prioritários que não possuem veículo será realizada no Parque da Cidade, juntamente com o serviço de drive-thru. O atendimento era oferecido no Centro de Especialidade Médica (CEM).

O Prefeito Rodrigo Drable acompanhou a vacinação neste sábado, dia 17, e explicou como funcionará o novo serviço.

– Estamos vendo que o volume de pessoas a serem vacinadas vai aumentar à medida que abaixamos a faixa etária. Nós entendemos que a centralização do processo de vacina traz segurança para todo mundo, inclusive para o usuário. A instalação desta tenda aqui no Parque da Cidade vai permitir conforto e agilidade no atendimento. Ela foi dimensionada para termos três pontos internos de vacinação e uma ala de espera para cem pessoas – disse.

Durante a vacinação que atendeu mulheres de 61 anos com a primeira dose e homens de 71 anos com a dose complementar, foram distribuídos folhetos informativos com orientações sobre ações de combate à Covid-19 e dengue, como instruções sobre prevenção e onde buscar atendimento.

A moradora da Vista Alegre Rosicleia Alves Viana Santos foi ao drive-thru de bicicleta e demonstrou esperança ao receber a primeira dose.

– O atendimento foi muito bom. Temos que valorizar essas pequenas coisas. No tempo que podíamos nos abraçar, beijar e ir para igreja, estávamos gastando com coisas fúteis. Neste tempo de pandemia pudemos refletir. Coisas boas estão por vir – disse.