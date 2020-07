Barra Mansa aperta a fiscalização em bares, restaurantes e áreas públicas

Matéria publicada em 12 de julho de 2020, 17:23 horas

Barra Mansa – A noite de sábado (11) e a madrugada deste domingo (12) foram de trabalho

intenso para os agentes da Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa. Eles

percorreram diversas localidades do município com a finalidade de verificar

o cumprimento do decreto nº 9904/2020, que estabelece restrições

temporárias ao funcionamento de bares, restaurante e estabelecimentos

afins. As medidas têm validade por 10 dias e visa conter o avanço do novo

coronavírus.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, William Pereira, alguns

restaurantes foram autuados e um deles interditado. “Para inibir

aglomerações, a Guarda Municipal e a Policia Militar fizeram rondas

sistemáticas na Praça Orlando Brandão, no Ano Bom. No local, uma

motocicleta foi retida e autuada por motivo de o condutor estar empinando o

veículo em via pública e não possuir CNH. Logo em seguida, a moto foi

liberada para um condutor habilitado conforme preconiza o Código de

Trânsito Brasileiro”, relatou William.

A fiscalização percorreu os bares da área comercial do Ano Bom, verificando

o número de clientes que está limitado a 50% da capacidade do

estabelecimento, assim como o uso de termômetros para aferir a temperatura

das pessoas em locais com disponibilidade para atender a mais de 40 pessoas.

Os serviços se estenderam aos bares e restaurantes dos bairros Vila Nova,

Abelhas, Vila Orlandélia, Centro e Colônia Santo Antônio. Nesta última

localidade, um estabelecimento foi autuado por estar com mesas nas calçadas

desrespeitando o decreto, que entrou em vigor no sábado e tem validade até

o próximo dia 21.