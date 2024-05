Barra Mansa aplica 178 doses de vacinação contra dengue

De acordo com a enfermeira responsável pelo setor de Imunização, Hellen Martins, o imunizante é muito importante para o não agravamento de casos clínicos. “Ao receber a vacina, o paciente estará prevenindo desenvolver as formas mais graves da doença, que em determinados casos podem levar ao óbito”, ressaltou Hellen.

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou neste sábado (25), a vacinação contra a dengue. A ação foi realizada no PSF (Programa de Saúde da Família) do bairro Ano Bom, com foco em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

