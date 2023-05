Barra Mansa aplica mais de três mil doses de vacina

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 07:54 horas

A campanha de vacinação segue até o fim do mês

Barra Mansa – A prefeitura realizou, neste sábado (6), a aplicação de mais de três mil doses de vacinas contra a Influenza, Bivalente (contra Covid-19) e outros imunizantes de rotina. A vacinação aconteceu durante a ação de ‘Dia D’, que também ofereceu atendimentos de orientação médica, coleta de preventivo e atualização de cartão vacinal.

De acordo com a enfermeira chefe da Clínica da Família, Eliane Débora Aleluia, a cobertura vacinal ficou dentro das expectativas esperadas para o dia. “Nossa vacinação tem sido um sucesso. Toda a região da Vista Alegre está bem consciente da importância da vacinação. Desde que iniciamos a campanha da influenza, os moradores têm comparecido para se imunizar, destacou.

Segundo a enfermeira Camila Osório da Cunha Peixoto, todas as unidades ficaram abertas até às 16h com diversos atendimentos. “Só aqui na região da Vista Alegre nós temos três unidades de saúde e, assim como as outras do município, todas estavam abertas. Avalio como muito positiva a ação deste sábado. Atendemos em sua maioria as crianças, com a imunização contra a influenza e a atualização da caderneta vacinal”, disse.

A enfermeira responsável pelo setor de Imunização, Rita Fernandes, informou que a campanha contra a influenza segue até o fim do mês. “De acordo com o calendário oficial, divulgado pelo Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a influenza segue até o dia 31 de maio. O imunizante está disponível nos Postos de Saúde da Família (PSF), das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Para ser imunizada, a pessoa deve apresentar o cartão de vacina, RG, CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde”, informou.