Barra Mansa aplica primeira dose da vacina em homens de 60 anos

Matéria publicada em 22 de abril de 2021, 16:33 horas

Barra Mansa РHomens de 60 anos de idade de Barra Mansa receberam as primeiras doses da vacina da farmacêutica AstraZeneca/Oxford, produzidas no Brasil pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). A dose complementar será realizada no prazo de 12 semanas. A imunização foi feita em sistema drive-thru no Parque da Cidade, no Centro. Pedestres também receberam a dose do antígeno em uma tenda específica estruturada para o atendimento.

De acordo com a coordenadora do setor de Imuniza√ß√£o da SMS, Marlene Fialho, com a vacina√ß√£o das pessoas de 60 anos e outros preconizados pelo Minist√©rio da Sa√ļde como priorit√°rios, Barra Mansa concluiu a primeira fase da vacina√ß√£o contra a Covid-19. At√© a noite de quarta-feira (21), o munic√≠pio contabilizou a aplica√ß√£o de 35.233 doses referentes √† D1 e 15.529 doses complementares, chegando ao patamar de 50.762 doses.

Sobre o atraso de envio da Coronavac ao município pelo Governo Federal para a realização da dose complementar, Marlene Fialho tranquilizou a população.

– A vacina da farmac√™utica SinoVac, produzida em nosso pa√≠s pela Fiocruz (RJ) pode ser tomada at√© quatro semanas ap√≥s a primeira dose. Estudos recentes demonstraram uma melhor soroconvers√£o do organismo √† vacina mais pr√≥ximo do 28¬ļ dia da aplica√ß√£o da primeira dose – concluiu.

A coordenadora ressaltou ainda que tão logo, o envio do antígeno seja restabelecido um novo calendário de vacinação será divulgado.