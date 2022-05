Barra Mansa aplica quarta dose contra Covid-19 em pessoas com mais de 70 anos

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 15:28 horas

Secretaria de Saúde também segue com a aplicação contra o coronavírus em demais faixas etárias e de doses contra Influenza e sarampo

Barra Mansa- A Secretaria de Saúde de Barra Mansa inicia nesta sexta-feira, 06, aplicações das segundas doses de reforço (D4) contra Covid-19 em pessoas com mais de 70 anos de idade. A ampliação da faixa etária, que antes eram para idosos acima de 80 anos, segue orientação do Ministério da Saúde. Devem receber a D4 pessoas que receberam a dose anterior do imunizante há 4 meses.

O calendário de vacinação contra a Covid-19 desta quinta-feira, 06, em Barra Mansa é o seguinte:

– D1 em pessoas a partir de 12 anos;

– D2 agendadas (Corona Vac centralizada no Pró Saúde às segundas, quartas e quintas-feiras e Janssen no PSF do Ano Bom); AstraZeneca e Pfizer em todos os postos;

– D3 para maiores de 18 anos que tomaram a D2 até o dia 06/01;

– D4 para imunossuprimidos com laudo médico maiores de 18 anos que tenham tomado a D3 até o dia 06/01 e idosos acima de 70 anos com quatro meses de intervalo entre a última dose.

Para ser vacinado é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a D4 é imprescindível também a apresentação do comprovante das outras doses.

As ações acontecerão das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros e das 9h às 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom.