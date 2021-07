Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 16:06 horas

Gestantes, puérperas e lactantes também serão imunizadas

Barra Mansa – Nesta terça-feira (27), a prefeitura de Barra Mansa aplicará segundas doses contra a Covid-19 para pessoas agendadas e para repescagem em geral. Também serão imunizadas gestantes, puérperas e lactantes (até 24 meses de idade).

As vacinações serão no Teatro do Parque da Cidade, de 8h às 12h para nascidos de janeiro a junho, e de 12h às 16h para nascidos de julho a dezembro.

Moradores devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência ou declaração de posto de saúde, além de cartão de vacinas para imunização.

Boletim Covid-19

O boletim epidemiológico desta segunda-feira (26) destaca que Barra Mansa tem total de 604 óbitos por Covid-19, 16.030 casos confirmados, sendo que 15.159 já se recuperaram e cinco estão hospitalizados.

Já foram notificados 58.209 exames, sendo que 42.099 já foram descartados e 80 permanecem suspeitos. Destes, 10 estão internados.