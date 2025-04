Barra Mansa apoia jovem piloto em evento de kart

Barra Mansa – O prefeito Luiz Furlani, o secretário de Esporte, Mário Jorge dos Santos Ferreira, e outros servidores da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), participaram, na tarde de terça-feira (22), de uma ação com o piloto mirim morador de Barra Mansa, Eduardo Martini Mota, conhecido como Dudu Mota. Na oportunidade, Furlani e os demais correram de kart com o garoto, no Kartódromo de Volta Redonda, no bairro Aero Clube.

A iniciativa teve como objetivo promover o esporte, incentivar e dar visibilidade à carreira do piloto, que foi campeão mirim em 2023, na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo. Dudu também pilotou no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos.

Furlani elogiou a determinação de Dudu e ressaltou a importância de apoiar o esporte. “Participamos do desafio de Kart com o Dudu, corri e comi poeira. O garoto é um talento de nossa cidade, nos deixa feliz e orgulhoso ver que Barra Mansa tem potencial como o do nosso piloto. Viemos apoiar para que ele possa crescer e evoluir no esporte”, afirmou.

O secretário Mário Jorge dos Santos Ferreira destacou a ação e falou sobre o futuro de Dudu. “Fico muito feliz por este momento. Foi importante para o Dudu e para nós. Ele tem muito talento e um futuro promissor. Esperamos que essa ação incentive mais crianças a praticarem esportes, como kart, vôlei e outras atividades. Essa é a nossa meta”, disse Mário, também garantindo sua torcida pelo piloto.

Dudu Mota agradeceu a iniciativa da Secretaria de Esporte e do prefeito Furlani. “Foi muito bom correr na pista junto com o prefeito. Gosto muito de kart e de outros esportes, e praticar pode ajudar outras crianças a começarem também”, comentou.

Conheça mais sobre o piloto

Aos nove anos, Dudu se destaca no Kart na região Sul Fluminense. Morador de Barra Mansa desde 2021, ele começou a andar de kart com cinco anos e competiu pela primeira vez aos seis, no Kartódromo de Volta Redonda.

Em 2023, Dudu se tornou Campeão Mirim de Kart de Guaratinguetá. No mesmo ano, venceu no Campeonato Carioca Light, em Volta Redonda, e foi bicampeão estadual. Recentemente, estreou no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, São Paulo. Em 2025, ele se prepara para novos desafios. A família de Dudu busca parcerias e empresas interessadas em patrociná-lo podem entrar em contato pelo Instagram @dudummota.