Barra Mansa apresenta plano de reforma do Colégio Municipal Pref. Luiz Amaral

Matéria publicada em 20 de abril de 2023, 17:14 horas

Projeto foi desenvolvido por engenheiro que é ex-aluno da unidade e conhece a realidade local

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa apresentou, nesta quinta-feira (20), o plano de reforma do Colégio Municipal Pref. Luiz Amaral à comunidade escolar do bairro Goiabal. O encontro, realizado na sede do executivo, contou com a participação do secretário de Planejamento, Eros dos Santos; de Educação, Marcus Barros; o coordenador de obras, Lindolfo Camargo; de mães de alunos; e do engenheiro responsável pelo projeto, Arlenio Pereira de Oliveira, que é ex-aluno da unidade.

Com as obras, o colégio ganhará um auditório, novo refeitório, telhado, adaptação para necessidades especiais (entre elas, um elevador), aumento de área na biblioteca, sala multimaker, parquinho e outras melhorias. O engenheiro explicou que, por ter sido aluno da instituição, pôde fazer um projeto que se adequasse às necessidades dos estudantes. “Eu fiz todo o meu ensino fundamental no colégio Luiz Amaral e, hoje, poder estar à frente desse projeto é uma honra. Essa é uma obra mais que especial. Eu conheço toda a realidade da unidade e sei o que ela e todos que estudam lá necessitam”, disse Arlenio.

De acordo com o secretário de Educação, para a reforma geral, o prédio precisou ser interditado, porém, os estudantes não estão sendo prejudicados. “O Luiz Amaral é um colégio tradicional e tem uma estrutura antiga. Sua última reforma deve ter quase uns 20 anos. Nós identificamos uma série de problemas e, a partir de um laudo diagnóstico, resolvemos fazer melhorias no geral. Para isso, instalamos módulos educacionais na unidade e compartilhamos uma escola com a SEEDUC RJ para acolher os estudantes até o fim da intervenção”, destacou Marcus Barros.

O secretário de Planejamento, Eros dos Santos, acrescentou que a expectativa é que a obra inicie em junho e que o prazo para a entrega seja de um ano. “O que apresentamos para as mães hoje foi o projeto que irá para a licitação. Elas levaram uma cópia para replicar o que foi passado hoje. Nós temos um cronograma e vamos segui-lo à risca, sendo que a nossa equipe vai fiscalizar a empresa que vencer a concorrência para que não haja atrasos. Neste sentido, a participação das famílias é fundamental, pois elas estão todos os dias na unidade e vão acompanhar de perto todo o processo. Qualquer dúvida ou problema que eles identificarem poderão nos procurar já que estaremos à disposição”, disse Eros.

Mãe de três alunos da instituição, Gislaine Ferreira do Nascimento Melo, elogiou o projeto e falou de sua expectativa para a obra. “Meus filhos estudam lá, eu me preocupo com a segurança e a educação deles. Estou muito feliz com o que foi nos apresentado. Nós já temos um colégio muito bom, com relação aos professores, e agora com a nova estrutura ficará melhor ainda”, destacou Gislaine