Barra Mansa: Asbam firma parceria com cooperativa de plano de saúde

Barra Mansa – A Associação dos Servidores Municipais da Administração Direta e Indireta de Barra Mansa (Asbam) firmou, na manhã desta sexta-feira (21), uma parceria com a cooperativa de plano de saúde MedCorp, localizada no Rio de Janeiro. A reunião foi realizada na sede da Associação e contou com a participação do vereador Luiz Furlani.

O objetivo da parceria é proporcionar para os servidores públicos de Barra Mansa a opção de escolher a operadora que melhor oferece planos de saúde com valores acessíveis e que atenda às suas necessidades.

O presidente da Asbam, Jânio Viana, falou sobre a parceria fechada com a MedCorp. “Nós estamos em busca de planos de saúde acessíveis para os servidores e seus familiares. A nossa associação está valorizando cada dia mais o servidor público de Barra Mansa”, comentou.

Já Furlani parabenizou a Asbam pelo acordo pelos trabalhos relevantes. “Fico feliz de ver que o servidor público terá acesso a planos de saúde com preço acessível. Aproveito para dar os parabéns ao Jânio por essa iniciativa que com certeza vai ajudar a todos”, ressaltou.

De acordo com o proprietário da MedCorp, José Faia, o funcionário poderá escolher o plano de saúde de sua preferência. “Nossa intenção é que o servidor possa escolher o modelo que melhor atenda às suas necessidades”, finalizou.