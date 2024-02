Barra Mansa: Baile de Carnaval da Melhor Idade agita o Clube Municipal

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) de Barra Mansa realizou no sábado (24), o 1º Baile de Carnaval da Melhor Idade do município. O evento reuniu dezenas de pessoas no Clube Municipal, no Centro, e contou com a participação da Banda da Velha Guarda da Escola de Samba Império Serrano, do Rio de Janeiro.

Essa foi a primeira vez que o evento foi realizado na cidade, tendo sido planejado desde o ano de 2023. Com foco principal em reunir o público da Terceira Idade, o baile reuniu também crianças e adultos. O vereador Eduardo Pimentel marcou presença na festividade.

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Bruno Oliveira, falou sobre a importância do Baile de Carnaval para os idosos.

“Esse evento traz entretenimento para a melhor idade. Sabendo que é uma classe que olhamos com muito carinho, decidimos realizar esse momento festivo para comemorar com eles, além de proporcionar o esporte”, explicou Bruno.

Também presente no evento, o vereador Paulo Sandro elogiou a realização do baile. “O Carnaval da Melhor Idade é uma superação para Barra Mansa, já que nunca teve algo assim. Quero parabenizar o prefeito Rodrigo Drable e o secretário Bruno Oliveira por essa brilhante ideia”, ressaltou.

A moradora Maria do Carmo, de 67 anos, aproveitou a oportunidade para se divertir e sambar. “Um evento como esse é mais que especial. Poder vir aqui e dançar com alegria me deixa muito satisfeita. Parabéns a todos pela realização”, declarou.