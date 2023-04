Barra Mansa: bairro Getúlio Vargas recebe plantio de mudas

Matéria publicada em 27 de abril de 2023, 15:06 horas

Plantio contou com a presença do Tiro de Guerra (TG) e de alunos do 5º ano da Escola Municipal Jayme Oscar de Pinto Carvalho Júnior

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) de Barra Mansa, em parceria com a Secretaria de Educação e o Tiro de Guerra (TG01-016), realizou na manhã desta quinta-feira (27), um plantio com alunos da Escola Municipal Jayma Oscar de Pinto Carvalho Júnior e os novos atiradores, na Área de Proteção Ambiental Cândido Silva, no bairro Getúlio Vargas. A iniciativa tem a finalidade de promover a consciência ambiental e multiplicar conhecimentos acerca da importância do meio ambiente.

De acordo com o gerente de reflorestamento da SMMADS, Gilson de Assis, a ação visa reinserir na natureza árvores nativas da Mata Atlântica e estimular as parcerias para o sucesso da atividade:

– Nós utilizamos mudas como aroeira, paineira, quina-de-santa-catarina, quina-de-são-paulo e jacarandá mimoso. A Secretaria do Meio Ambiente vem fazendo um ótimo trabalho na restauração da fauna e da flora, além do reflorestamento da cidade, para que, num futuro próximo, possamos encontrar animais nessas áreas de preservação. Hoje pudemos contar com presenças importantes e essenciais no plantio. Gostaria de agradecer à parceria do Tiro de Guerra da região, e também da Prefeitura de Barra mansa, por meio do gestor Rodrigo Drable, que soma forças com a Secretaria de Meio Ambiente e faz com que consigamos realizar esses projetos – disse Gilson

A diretora e orientadora da escola, Eliazar Baptista Passos, comentou sobre a experiência dos alunos na ação:

– Acho importante essa iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, pois vai auxiliar nossas novas gerações para um futuro melhor, com mais sustentabilidade e responsabilidade com a natureza. Acredito que um dia muitos vão conseguir voltar aqui e colher os frutos que foram plantados hoje – destacou a diretora.

A Secretaria do Meio Ambiente possui o ‘Disque Mudas’, que distribui gratuitamente mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, cultivadas no Horto Florestal. Para mais informações sobre o projeto, pedido de mudas e relacionados, o contato é feito pelo telefone: (24) 2106-3408.