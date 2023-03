Barra Mansa busca linhas de crédito para a retomada da produção agropecuária - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 18:22 horas

Na oportunidade, foi entregue ao INCRA o Plano Específico de Zoneamento Rural do município

Barra Mansa – O secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, esteve em Brasília nesta quarta-feira (15), na sede do Ministério da Agricultura e Pecuária, em busca de linhas de crédito para auxiliar os produtores rurais do município que sofreram grandes perdas em consequência das chuvas que caíram no município.

Os prejuízos afetaram a produção de leite e hortaliças, a pecuária de corte, o agronegócio e o turismo, seja pela falta de energia, obstrução de estradas ou a força das águas.

Segundo Beleza, dos cerca de 650 produtores rurais, pelo menos 90% foi impactado pelas chuvas. “Estamos buscando soluções que viabilizem a retomada das atividades comerciais e o fortalecimento dos produtores”.

Ainda de acordo com o secretário, as linhas de crédito podem ser viabilizadas através do Pronaf Mais Alimentos (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura), e do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).

Zoneamento rural

Ainda em Brasília, Beleza se reuniu com a diretora de infraestutura do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), Sandra Knupfer.

Na ocasião, entregou o Plano Específico de Zoneamento Rural do município, elaborado em conjunto com as Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Planejamento Urbano. A legislação visa estabelecer o ordenamento de atividades, tais como, o parcelamento do solo, a edificação e regularização de imóveis, a autorização para a movimentação do solo, além da criação de novas áreas de expansão. “Nossa intenção é estabelecer regras que contemplem além do ordenamento rural, as atividades econômicas desenvolvidas nestas localidades”.

O secretário também solicitou à diretoria do INCRA a realização de obras de infraestrutura na Fazenda do Salto, em Floriano, área que também sofreu com as chuvas, com comprometimento da ponte de acesso à localidade e outros danos.