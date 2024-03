Barra Mansa: Campanha de vacinação contra gripe começa nesta terça-feira (26)

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou nesta terça-feira (26), a campanha de vacinação contra a gripe (influenza). O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocada pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus influenza/gripe: A, B, C e D, sendo que o primeiro é o responsável pelas grandes pandemias.

Os grupos prioritários para a estratégia são: crianças de 6 meses a 6 anos; idosos de 60 ou mais; gestantes; puérperas; indígenas vivendo fora e em terras indígenas; profissionais da saúde; pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos; adolescentes menores de 18 anos em medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema de privação de liberdade; professores; pessoas com comorbidades; Forças Armadas; forças de segurança e salvamento; população em situação de rua; caminhoneiros; trabalhadores portuários; e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso.

De acordo com a coordenadora de Atenção Primária e Vigilância em Saúde de Barra Mansa, Juliana Russi, a campanha da influenza deste ano foi antecipada pelo Ministério da Saúde por conta de alguns casos da doença registrados no país.

– É de suma importância que a população esteja preparada antes do aparecimento de novos casos. Por isso, o público-alvo deve se conscientizar e procurar o serviço de saúde mais próximo para a vacinação, para que estejam imunizados o mais rápido possível, evitando assim que ocorram os agravos provenientes da influenza. Além disso, neste ano a Atenção Básica está disponibilizando um horário estendido até às 19h em algumas unidades para contemplar o público que trabalha até mais tarde – frisou Juliana.

A imunização seguirá até o dia 31 de mai o. A população que faz parte do público-alvo deve comparecer à unidade mais próxima de sua residência com a caderneta de vacinação, o comprovante de atuação profissional, o documento de identidade e o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

As unidades básicas de saúde que realizarão atendimento até às 19h são:

– PSF (Programa Saúde da Família) Julio Caruso, segunda e sexta-feira

– PSF São Francisco, terça e quinta-feira

– PSF Ismael de Souza, terça e quinta-feira

– PSF Bocaininha, terça e quinta-feira

– PSF Boa Sorte, terça e quinta feira

– PSF Vila Orlandelia, segunda e quarta-feira