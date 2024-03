Barra Mansa celebra o ‘Dia do Artesão’ com 1º Fórum Municipal de Artesanato

Barra Mansa – Prefeitura de Barra Mansa, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, realiza nesta terça-feira ( 19), o 1º Fórum Municipal de Artesanato. O evento reúne professores renomados e diversos parceiros estratégicos com o objetivo principal de fortalecer e fomentar o setor artesanal no município e região. O encontro contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Educação Fátima Lima; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Daniel Maciel; do secretário de Governo, Luiz Furlani; do titular da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Fanuel Fernando; e da equipe da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ).

De acordo com Daniel Maciel, o evento é uma oportunidade de fortalecer o setor e a economia do município.

“O 1º Fórum Municipal de Artesanato representa um marco significativo para a economia criativa do município e da região. Ao reunir artesãos locais, empreendedores e entusiastas do artesanato, o evento se torna uma vitrine valiosa, oferecendo oportunidades de capacitação e networking, além de estimular o crescimento e a profissionalização do setor. Com workshops, palestras e troca de experiências, os participantes têm a chance não apenas de aprimorar suas técnicas, mas também de explorar novas estratégias de marketing e gestão, além de celebrar a riqueza cultural do artesanato local” – disse Daniel.

A gerente de turismo, Bhella Santos, destacou que o objetivo é criar um ambiente de colaboração e entendimento mútuo que impulsione o crescimento sustentável do artesanato no município. “Esta mediação tem como objetivo reunir os artesãos do município para discutir suas necessidades, desafios e expectativas em relação ao desenvolvimento do artesanato local. Os participantes têm a oportunidade de expressar suas preocupações, compartilhar ideias e propor soluções para fortalecer e promover o artesanato. Durante as atividades estão sendo explorados tópicos como apoio governamental, acesso à matéria-prima, espaços de exposição e comercialização, programas de capacitação e educação, além de estratégias para preservação e promoção das tradições artesanais locais”, detalhou Bhella.

O coordenador do artesanato da Setur-RJ, Cecel Vasconcelos, palestrante do evento, participou da abertura e falou sobre o trabalho desenvolvido para a categoria. “Eu sou um apaixonado pelo artesanato. Recentemente nós estivemos em Brasília, onde fomos direcionados sobre a necessidade da criação de fóruns estaduais. Nós já estamos empenhados neste projeto, olhando a necessidade e tendo a sensibilidade das questões municipais. Então, dentro deste cenário Barra Mansa vem iniciando esse processo, dando apoio e tendo a oportunidade de discutir e entender a realidade do artesanato local”, disse Cecel.

Também presente no evento, a vice-prefeita, Fátima Lima, destacou o trabalho desenvolvido em Barra Mansa, que majoritariamente é ocupado por mulheres.

“Estamos em um mês muito importante, em que comemoramos o Dia da Mulher e o Dia do Artesão. Em Barra Mansa o setor tem uma maioria feminina e nós temos que pensar em políticas públicas para elas. Estarmos reunidos aqui hoje é muito importante, pois é uma forma de valorizar e reconhecer que a categoria faz a diferença com muito profissionalismo. Muitas dessas artesãs são chefes de família e movimentam a economia da cidade. Eu quero parabenizá-las, assim como toda a equipe envolvida neste processo, principalmente a Bhella, que desempenha um papel fundamental” – finalizou Fátima.

Exposição dos trabalhos

Dando sequência às atividades do 1º Fórum Municipal de Artesanato, nesta quarta-feira (20), os artesãos do município participarão de uma feira, das 9h às 16h, na Praça da Matriz, no Centro.