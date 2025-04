Barra Mansa celebra Paixão de Cristo

Barra Mansa – Barra Mansa se tornou palco de fé e cultura com a encenação da Paixão de Cristo na Sexta-Feira Santa, celebrada na última sexta-feira (18). Os moradores se uniram para manter viva a tradição que em Rialto acontece há mais de 40 edições e no bairro Vista Alegre. Os espetáculos, realizados simultaneamente, contaram com o apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultura.

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, destacou a relevância dos eventos. Segundo ele, a Paixão de Cristo em Rialto é mais do que uma encenação, é uma das maiores manifestações da cultura popular da região.

“A encenação da Paixão de Cristo em Barra Mansa não é apenas um evento religioso, mas sim um verdadeiro testemunho da força das comunidades e da preservação de tradições que fazem parte da identidade cultural da nossa cidade. Com a participação ativa dos moradores e o apoio do governo municipal, essa celebração continua a atrair espectadores para este momento especial”, comentou Caneda.