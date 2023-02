Barra Mansa: Centro Pop reinsere maior número de pessoas na sociedade em um mês - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 16:06 horas

Levantamento é referente aos meses de janeiro e metade de fevereiro

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (SMASDH) de Barra Mansa, por meio do Centro Pop, realizou um levantamento entre o meio do mês de janeiro e a metade de fevereiro sobre reinserção social dos usuários em situação de rua atendidos pelo Centro Pop.

Através da análise interna, a pasta computou que conseguiram avançar com uma quantidade maior do que a prevista nos bancos de dados. Essa reinserção social foi possível através de diversas novas tarefas que a SMASDH vem realizando, como o programa de conscientização das empresas municipais e da sociedade no geral, além do trabalho individualizado com cada usuário.

A parceria com as empresas deu suporte aos usuários que trabalham e fazem algum acompanhamento em dispositivos de saúde, com isso, os funcionários são liberados para realizarem os tratamentos necessários e os técnicos, psicólogos e assistentes sociais, os acompanham tanto na intervenção, quanto no emprego.

Já a conscientização social vem sendo desenvolvida por meio de atividades diárias nas instituições municipais e em todo o município. Apesar de diversas novas tarefas, a pasta acredita que a principal ferramenta para estes números é o trabalho individualizado que começou a ser desenvolvido com os usuários.

O coordenador do Centro Pop, Thiago Gomes Félix, conta que a secretaria não esperava números tão expressivos e que ficaram muito contentes com o sucesso do trabalho que vem sendo realizado por todos no Centro Pop. “Começamos a tratar caso a caso e com isso conseguimos identificar a necessidade individual de cada pessoa.

Percebemos que muitas tinham como se manter, mas não sabiam por onde começar e identificamos que era falta de iniciativa. Com isso, ajudamos cada um com suas necessidades”, disse.

O secretário da SMASDH, Fanuel Fernando, ressalta que este é um desejo do prefeito Rodrigo Drable de conseguir melhorar a vida de cada cidadão de Barra Mansa. “Estamos constantemente realizando ações para conseguir estes números, ficamos muitos felizes com esse recorde e vamos mensalmente tentar alcançar um novo e maior número. Essas pessoas foram reinseridas no mercado de trabalho e no núcleo das famílias. São pessoas que estão morando em casa própria, isso mostra como nosso trabalho está sendo realizado com sucesso”, comentou.