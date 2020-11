Barra Mansa chega a 179 mortes por Covid-19

Matéria publicada em 2 de novembro de 2020, 08:47 horas

Barra Mansa – Mais um óbito por Covid-19 é registrado em Barra Mansa, chegando ao total de 179, segundo boletim publicado pela prefeitura.

Barra Mansa chegou a 4.154 casos confirmados pelo novo coronavírus, sendo que 3.611 já estão recuperados da doença. Com isso, cerca de 364 moradores estão com vírus ativo no município.

Destes, oito pacientes estão internados por Covid-19.

Dos 17.937 exames notificados 13.752 já foram descartados e 31 são considerados suspeitos. Destes, dez estão internados aguardando resultados dos exames.