Barra Mansa chega a 1918 casos positivos de covid-19

Matéria publicada em 8 de agosto de 2020, 21:18 horas

Barra Mansa – De acordo com o boletim epidemiológico divulgado no início da noite deste sábado (08), o município de Barra Mansa confirmou 1918 casos positivos do novo coronavírus, sendo três hospitalizados. Segundo as informações, a cidade permanece com 75 óbitos e outros 20 estão sob investigação.

Atualmente 1401 pacientes estão recuperados. Dos 8.501 exames notificados, 6.438 já foram descartados de Covid-19 e 145 permanecem suspeitos. Destes, 37 estão hospitalizados.