Barra Mansa: Cheia do Rio Bananal danifica tubulação na ETA Colônia

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) informou que está realizando uma manutenção emergencial na ETA Colônia na manhã desta terça-feira (20). De acordo com o diretor da autarquia, José Geraldo Santos, o Zeca, o serviço é necessário em decorrência da cheia do Rio Bananal.

– Na noite de segunda-feira (19), registramos a elevação do nível do Rio Bananal que provocou o rompimento da tubulação de captação de água bruta e, consequentemente, precisamos interromper os serviços na ETA Colônia. Logo que o dano foi identificado, nossas equipes tomaram as primeiras providências e iniciamos a manutenção emergencial – explicou.

O diretor da autarquia ressaltou que, devido à paralisação dos serviços, o abastecimento da região está interrompido temporariamente. “Nossas equipes estão empenhadas em resolver o ocorrido e assim retomar o trabalho de tratamento e distribuição de água o quanto antes. Nós do Saae pedimos a compreensão dos moradores e solicitamos o uso consciente da água, evitando maiores transtornos”, disse Zeca.