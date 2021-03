Matéria publicada em 27 de março de 2021, 17:58 horas

Barra Mansa – Na próxima segunda-feira (29) começará a vacinação para idosos com 70 anos completos, seguido do grupo de 69 anos completos na terça-feira (30). O serviço continuará sendo oferecido em sistema drive-thru no Parque da Cidade, com o horário dividido em dois grupos: 8h às 12h para nascidos de janeiro a junho e de 12h às 16h para os nascidos de julho a dezembro.

Os veículos deverão acessar o local pelo portão central do Parque da Cidade, na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102, no Centro. Para receber a vacina, é indispensável a apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro.

Novos lotes

Na manhã deste sábado (27), Barra Mansa recebeu mais um lote de vacinas enviadas pelo Governo do Estado. Ao todo são 3.150 doses da Coronavac e 610 da AstraZeneca.

Mais vacinação

Ainda neste sábado, a Secretaria de Saúde realizou mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 em sistema drive-thru, no Parque da Cidade. A equipe de imunização administrou 1.219 vacinas do tipo Coronavac. Do total aplicado, 513 são referentes à primeira dose em homens de 71 anos e 707 da aplicação complementar em idosos de 81 e 80 anos.