Barra Mansa comemora 112 de história neste domingo

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 17:48 horas

Leão do Sul é o primeiro clube de futebol profissional do Brasil foi fundado em 15 de novembro de 1908

Barra Mansa – O Barra Mansa Futebol Clube celebrará o aniversário de 112 anos no domingo, dia 15 deste mês. Carinhosamente conhecido como Leão do Sul, o clube passa por uma nova fase na gestão do futebol.

– O clube está abrindo os braços para um grupo disposto a ajudar. Não há como ter qualquer interesse financeiro sem que o Leão esteja, de fato, estruturado. São profissionais que trabalham com futebol profissional e com sucesso em suas áreas, além de alguns empresários da cidade, ou com alguma identificação com o município, que se dispuseram a tentar resgatar a credibilidade – disse o presidente, Genivaldo Silva.

História

Fundado em 1908, o Barra Mansa ajudou a escrever a história do futebol no Brasil, com pioneirismo de se tornar o primeiro clube a pagar salários aos atletas no país. Agora, trabalha para reconquistar a torcida e retomar à elite do futebol estadual e, posteriormente, nacional.

— Queremos que o Barra Mansa abandone o rótulo de amador, que contraria o início da história do clube. Vamos profissionalizar o trabalho, a nossa imagem e tentar mexer, novamente, com o sentimento do torcedor apaixonado – concluiu o presidente.

A principal conquista do time do Leão do Sul é o Campeonato Carioca da Série B em 2014, e o maior ídolo é Jair Rosa Pinto, ex-jogador que vestiu a camisa azul e branca aos 16 anos de idade. Ele também atuou pela Seleção Brasileira em 39 partidas, incluindo jogos da Copa do Mundo de 1950. Jajá de Barra Mansa, como é conhecido, faleceu em 2005 e faria 100 anos em 2021.

O lateral-esquerdo Dalbert é a principal revelação do Barra Mansa em atividade. O jogador, de 27 anos, está no Rennes, da França, disputando a primeira divisão do campeonato nacional.

Ele coleciona passagens pelo futebol português, no Acadêmico de Viseu e Vitória de Guimarães; na Itália, pela Fiorentina e Inter de Milão e, na França, no Nice.

O Barra Mansa comemora o aniversário um dia antes de estrear na Série B2 do Campeonato Carioca, na briga pelo acesso para a segunda divisão em 2021. A partida será contra o 7 de Abril, às 15 horas, no CFZ, no Rio de Janeiro.

Preparação antes da estreia

O técnico Valtinho destacou que está confiante na equipe do Barra Mansa para a disputa da Série B2 do Campeonato Carioca.

— Tivemos poucos dias de preparação, com 18 dias de trabalho e dois jogos-treinos. Sabemos que será uma competição difícil, com equipes bastante equilibradas e jogos acirrados, mas pelo elenco que temos, sei que vamos brigar de igual para igual – disse o treinador.

Ele explicou como foram as escolhas dos atletas e afirma que o plantel ainda não está fechado.

— Como não tivemos tempo suficiente para montar o elenco, diferente das outras equipes que já vinham treinando, avaliamos alguns jogadores por DVD. Mas como estamos em período de pandemia, mesmo com potencial, alguns atletas se apresentaram fora da forma física ideal, o que demanda mais tempo de preparação. Alguns jogadores ainda devem chegar durante a competição para fechar o elenco – finaliza.