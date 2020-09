Barra Mansa confirma 2.676 casos de Covid-19 e 2.182 já recuperados da doença

Matéria publicada em 7 de setembro de 2020, 19:22 horas

Barra Mansa – No início da noite desta segunda-feira (07), a prefeitura de Barra Mansa divulgou mais um boletim epidemiológico com os dados do novo coronavírus na cidade. Nas últimas 24 horas o município não registrou novos óbitos, sendo assim o total permanece em 120 vidas perdidas para a doença.

Com relação ao número de infectados, Barra Mansa já tem confirmados 2676, sendo que 2182 já estão recuperados. Os internados somam 22, desses cinco já estão com exames confirmando a Covid-19 e os outros 17 aguardam os resultados dos testes.