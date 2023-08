Barra Mansa confirma caso de febre maculosa; paciente pode ter contraído doença em Arantina

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa informou na tarde desta terça-feira (8), que no dia 30 de junho recebeu notificação de um paciente suspeito de contaminação por Febre Maculosa. O homem foi internado na Casa de Saúde Santa Maria, com queixa de febre e alterações respiratórias.

Durante a internação foi realizado exame para detecção para Febre Maculosa com resultado positivo. O paciente do sexo masculino, de 64 anos, residente no bairro Vista Alegre, relatou ter notado um carrapato aderido à pele após voltar de viagem de Arantina, no sul de Minas, onde já havia sentido os primeiros sintomas.

Segundo a Secretaria de Saúde, é importante ressaltar que o paciente se encontra em bom estado de saúde, em casa e sendo acompanhado pelas equipes da Vigilância Epidemiológica, Equipe de Atenção Primária além da Vigilância Ambiental através de monitoramento e varredura das áreas Ribeirinhas da Cidade.

A Secretaria ainda afirmou outras duas suspeitas, mas que os casos foram descartados através de exames. O município ainda informa que, os dois suspeitos, após amostras de exames encaminhados ao LACEN no estado, foram descartados. O resultado deu negativo.