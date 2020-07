Barra Mansa confirma mais 12 óbitos por Covid-19 e prefeitura emite nota sobre atraso na divulgação de mortes suspeitas

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 20:31 horas

Barra Mansa- O município registrou mais 12 óbitos por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta sexta-feira (24), chegando ao total de 49. A Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma nota, destacando que o aumento significativo no índice de óbitos é resultado da inserção dos casos, que estavam sob investigação e que a SES (Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro) só divulgou no fim da tarde de hoje.

– […] depois de muita cobrança e insistência do Executivo. Os números são um acumulado dos últimos 15 dias e que não representam casos de óbitos ocorridos em um mesmo dia. A Prefeitura de Barra Mansa reitera que tem apresentado dados diários para oferecer total transparência aos munícipes e aos meios de comunicação, assim como tem solicitado, insistentemente, mais agilidade na divulgação dos resultados dos exames, que atualmente têm demorado aproximadamente 15 dias – explicou em nota.

Agora são 1.471 casos confirmados, sendo que 1.003 já estão recuperados e dez pacientes com o novo coronavírus estão internados. Barra Mansa já notificou 6.597 casos, sendo que 5.026 já foram descartados e cem permanecem suspeitos. Destes, 11 estão hospitalizados e 12 óbitos seguem sob investigação.

Ocupação de leitos para Covid-19 cai em Barra Mansa

A taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 caiu para 24% na rede pública municipal, a ocupação de leitos clínicos também apresentou queda e está em 23%, a ocupação dos respiradores permanece em 10% nesta sexta-feira. O número de pacientes internados com a confirmação da doença está em 12, no total, dividido da seguinte forma.

Dois pacientes ocupam a ala de UTI da Santa Casa de Misericórdia. Três estão em leitos clínicos e dois utilizam respiradores. Ainda em relação aos pacientes positivos, um segue na UTI do Centro de Triagem e Tratamento para Covid-19, na região Leste, e quatro estão em leitos clínicos, nenhum deles faz uso de respirador.

Os pacientes suspeitos de infecção pela Covid-19 internados também são 12, no total, divididos da seguinte maneira.

Dois seguem na UTI da Santa Casa. Seis estão em leitos clínicos e um paciente utiliza respirador. Na UPA (Centro), um paciente está internado, em leito clínico. No Centro de Triagem e Tratamento para doença, dois permanecem em leitos clínicos.