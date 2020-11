Barra Mansa confirma mais duas mortes por Covid-19 e chega a 184

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 19:57 horas

Barra Mansa– O município confirmou mais duas mortes por Covid-19 nesta quinta-feira, dia 19, totalizando 184 óbitos em decorrência da doença. Os números foram atualizados através do boletim epidemiológico. São 4.715 casos confirmados com oito pacientes internados e 4.303 recuperados. Já os casos suspeitos estão em 40 com 19 internados. Foram realizados 23.146 exames, sendo que 18.391 resultados foram descartados para a doença.