Barra Mansa confirma oitava morte por Covid-19 e 125 casos confirmados

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 19:23 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, confirmou a oitava morte por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, na noite desta terça-feira, dia 19. A vítima é uma idosa, de 73 anos, que estava internada na Santa Casa de Misericórdia. Há cinco óbitos suspeitos da Covid-19 sendo investigados no município.

O prefeito também explicou que Barra Mansa tem dois novos casos confirmados do novo coronavírus, chegando ao total de 125 infectados da doença, sendo que 85 pessoas estão recuperadas, e seis pacientes hospitalizados.

O número de casos suspeitos está em 76, sendo que há 31 pacientes internados com a suspeita da doença. Ao todo 443 exames foram feitos e 293 resultados descartados.

As internações

O prefeito disse que há quatro pacientes no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Misericórdia, sendo que dois estão utilizando respiradores mecânicos e três pacientes estão em enfermarias.

No Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na região Leste, tem três pacientes positivos para o novo coronavírus e quatro suspeitos na enfermaria, totalizando sete pessoas no local. No Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, tem seis pacientes com a suspeita da doença, sendo dois em enfermaria, quatro no CTI, sendo que desses, dois estão utilizando respiradores.

– Dos respiradores de Barra Mansa estamos apenas utilizando dois aparelhos da Santa Casa, isso quer dizer que mantemos uma grande capacidade de atendimento para a Covid-19 – disse o prefeito Rodrigo Drable.