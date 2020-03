Barra Mansa conhece seu adversário na Copa Rio 2020

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 18:13 horas

Rio de Janeiro – O Departamento de Competições da FERJ realizou na quarta-feira (04), o sorteio dos confrontos da Copa Rio 2020, que terá seu início no dia 03 de junho e término no dia 26 de agosto.

A competição será disputada em cinco fases, assim como nas edições anteriores, em jogos eliminatórios de ida e volta (mata-mata). O Campeão e o vice garantirão vaga numa competição nacional, Brasileiro da Série D ou Copa do Brasil-2021. A agremiação campeã exercerá o direito de escolher qual competição jogará, restando a outra para a segunda colocada. O Barra Mansa terá seu jogo de estreia na competição 2020 contra o América/RJ.

Serão 25 associações, sendo seis da Série A, oito da Série B1, oito da Série B2, selecionadas dentre as de melhor classificação nos respectivos campeonatos estaduais de 2019 e duas da Série C, sendo uma a campeã da série C de 2019 e outra a vencedora do confronto classificatório realizado entre a 2ª e a 3ª colocada no campeonato de 2019.

Torneio Otávio Pinto Guimarães também começa dia 03

Foram sorteados também os confrontos do Torneio Otávio Pinto Guimarães, que terá seu início no mesmo dia da Copa Rio, com o jogo entre Ceres e Heliópolis, pela fase preliminar.

Confira os confrontos:

Fase Preliminar

Campo Grande x Ação

1ª FASE

Sampaio Corrêa x Casimiro de Abreu

Bonsucesso x Carapebus

America x Barra Mansa

Artsul x Queimados

Audax Rio x Pérolas Negras

Goytacaz x Mageense

Duque de Caxias x Ceres

Maricá x vencedor de Campo Grande x Ação

2ª FASE

Resende x Vencedor de Sampaio Corrêa x Casimiro de Abreu

Volta Redonda x Vencedor de Bonsucesso x Carapebus

Boavista x Vencedor de America x Barra Mansa

Madureira x Vencedor de Artsul x Queimados

Bangu x Vencedor de Audax Rio x Pérolas Negras

Cabofriense x Vencedor de Goytacaz x Mageense

Friburguense x Vencedor de Duque de Caxias x Ceres

Rio São Paulo x Maricá ou Vencedor Campo Grande x Ação

>>><<<