Barra Mansa conta com duas novas empresas para geração de empregos

Empresa de corte e dobra de aço oferecerá 300 empregos e rede de varejo 80, segundo Rodrigo Drable em live

Barra Mansa – O município de Barra Mansa contará em breve com duas novas empresas. A informação foi divulgada pelo prefeito Rodrigo Drable, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (1º). Segundo Drable, uma empresa de corte e dobra de aço oferecerá cerca de 300 empregos, enquanto outra da rede de varejo disponibilizará 80 vagas para os moradores do município.

– São 380 empregos nessa indústria e nessa empresa que virão para cidade já confirmadas. Fico muito grato pelo esforço que muita gente envidou para que isso acontecesse. É uma ótima notícia – comentou Drable.

Covid-19

O prefeito também comentou sobre o boletim epidemiológico de hoje com novos casos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no município. Barra Mansa notificou 612 casos ao Ministério da Saúde, sendo que 205 testaram positivo para a doença, em 24h houve aumento de 4,06%. Destes, 115 são considerados recuperados por passarem do período de isolamento sem apresentar piora no quadro de sintomas. Cerca de 478 casos deram negativos.

Sobre os pacientes internados, cerca de três estão na UTI da Santa Casa de Misericórdia, já na UPA da Região Leste, o Centro de Referência a Covid-19 e o Hospital da Mulher não possuem internados, totalizando 14% da capacidade de atendimentos em UTI. Já os leitos clínicos são 15 pessoas internadas, sendo que 11 estão na Santa Casa, uma na UPA e três no Centro , totalizando 25% de capacidade do atendimento. O prefeito destacou que três moradores estão utilizando os respiradores na Santa Casa.

Ala

O prefeito afirmou que a prefeitura concluiu as obras da ala que separa pacientes confirmados e suspeitos por Covid-19 na Santa Casa, e que já está em funcionamento.

Bombeiros

A prefeitura fará na terça-feira (02) a testagem para coronavírus em 25 bombeiros. As testagens ocorrerão no quartel de Corpo de Bombeiros de Barra Mansa. Segundo Drable, a solicitação foi de um dos militares do quartel.