Barra Mansa continua com serviços de prevenção à Covid-19 nas filas dos bancos

Matéria publicada em 1 de junho de 2020, 20:23 horas

Ação será intensificada nos próximos dias; equipes oferecem álcool em gel e máscaras faciais para quem ainda não tem

Barra Mansa– As ações de prevenção à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nas imediações das agências bancárias continuam sendo feitas em Barra Mansa pela equipe da Secretaria de Saúde de Barra Mansa. A medida, segundo a prefeitura, será intensificada nos próximos dias, devido ao calendário de pagamento de aposentados, pensionistas e beneficiários do auxílio emergencial, do Governo Federal.

A ação acontece principalmente próxima ao Banco Itaú e Caixa Econômica Federal no Centro e no bairro Vila Nova. De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, as equipes dão suporte à assepsia das mãos com álcool em gel e distribuição de máscaras para quem não estiver utilizando o equipamento de proteção facial.

– Nossa preocupação é evitar que o grupo de aposentados, formado em sua maioria por pessoas com idade superior a 60 anos, sejam contaminados pelo coronavírus – explicou Sérgio Gomes.

As equipes também dão suporte ao atendimento médico emergencial. Como as pessoas precisam aguardar algumas horas na fila, podem apresentar queda de pressão arterial, hipoglicemia ou outros transtornos temporários de saúde.

– Procedemos com os primeiros atendimentos e, se necessário, encaminhamos para o hospital – concluiu Sérgio Gomes.